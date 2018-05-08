Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 16:04

Hayvanseverler ’Can Dostları Şenliği’nde buluştu

Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları ve sahiplendirme konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen Can Dostları Şenliği, yaklaşık iki bin hayvanseverin katılımıyla gerçekleşti.

Hayvanseverler ’Can Dostları Şenliği’nde buluştu

08 Mayıs 2018 16:04

Festivalin geliri ile bakıma muhtaç köpeklere 1 ton mama yardımı sağlandı.


Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Farmina Pet Foods Türkiye tarafından düzenlenen Can Dostları Şenliği, hafta sonu Taypark’ta yapıldı. Gün boyu yarışmalar düzenlendi, çocuklara ve can dostlara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konser ve canlı müzik dinletilerinin yanı sıra, hayvan haklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla panel ve söyleşiler yapıldı.



Sıcak yuvaya kavuştular


Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar da şenlik alanında stant açtı. Karşıyaka Belediyesi’nin sahiplendirme standı aracılığıyla sahipsiz can dostlar sıcak yuvalara kavuşturuldu. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti de verildi.



1 ton mama desteği sağladık”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmeyi hedeflediğimiz bu festival sayesinde; bakım evlerine 1 ton mama desteği sağladık. Hayvanseverleri ve duyarlı tüm yurttaşlarımızı kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç