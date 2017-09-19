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19 Eylül 2017 22:27

Hayvanseverler tekme atılan köpek için yürüdü

İzmir’in Aliağa ilçesinde hayvanseverler, yoldan geçen bir şahıs tarafından tekmeli saldırıya köpek için yürüyüş düzenledi.

Hayvanseverler tekme atılan köpek için yürüdü

19 Eylül 2017 22:27


İlçedeki bir grup hayvansever Fatih Caddesi üzerinde bir araya gelerek saldırıya tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Grup, buradan hayvana şiddeti eleştiren sloganlar atarak İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi güzergâhını takip edip, Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüşlerini noktaladı. Yürüyüş esnasında çevredeki vatandaşlar ve sürücülerde ıslık, alkış ve kornalarla hayvanseverlere destek oldu. Yürüyüşe, saldırıya uğrayan Mia isimli köpek ve sahibi Remzican Akansu da katıldı.


Grup adına bir basın açıklaması yapan İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kübra Kütükoğlu, “Hayvanlarla beraber yaşamayı öğrenmek ve kabullenmek zorundayız. Dünya, hayvan, insan ve doğa bir bütündür. Lütfen çocuklarınızı merhametli, vicdanlı ve her canlının yaşam hakkına saygı duyan bireyler olarak yetiştirip topluma kazandırın” dedi.


Köpeğin sahibi Remzican Akansu ise, “Anlayışınız ve vicdanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Burası bir hukuk devleti ve gereken yapılacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.


Yapılan açıklamaların ardından hayvanseverlerin eylemi sona erdi.


Fevzi Paşa Caddesi üzerinde Mia isimli bir köpek yoldan geçen N.Y. isimli şahıs tarafından tekmeli saldırıya uğramış, şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkilere neden olmuştu. Polis ekipleri gözaltına alınan ve 12 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlenen N.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.




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