Haziran ayı teması: “Tarih deyince Konak”

Konak Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülüp, oylandı. Başkan Pekdaş meclis açılışında yaptığı konuşmada toplantıya katılan herkesin Ramazan ayını kutlayarak, “Bereket ve dayanışmanın oluşturduğu güzel duyguların daim olmasını, bu dayanışma ve bereket halinin sürmesini diliyorum” dedi.

Meclis toplantısında belediyenin Haziran ayı teması da belli oldu. Konak Belediyesi’nin 3 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü aylık tema uygulaması kapsamında bu ayın teması “Tarih deyince Konak” olarak belirlendi. Oy birliğiyle kabul edilen tema kapsamında Haziran ayı boyunca belediyenin resmi yazışmalarında ayın temasına uygun logo kullanılacak. Ayrıca temaya uygun etkinlikler de düzenlenecek.

Tarihin biriktirdiği zenginlik

Kent yaşamının 2 bin 500 yıldır kesintisiz sürdüğü Konak’ta farklı kültürlerin izlerini taşıyan eserler yer alıyor. Kadifekale, Agora, Kemeraltı Çarşısı, Alsancak ve Basmane gibi önemli tarihi merkezlere ev sahipliği yapan ilçede yaklaşık 3 bin 500 tescilli yapı bulunuyor. Agora ve Altınpark gibi kazı alanlarının bulunduğu ilçede ayrıca çok sayıda tarihi cami, kilise ve sinagog bulunuyor. İzmir Limanına da ev sahipliği yapan Konak’ta Tarihi Kemeraltı Çarşısı günümüzde hala kentin önemli ticaret merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Haziran ayı boyunca “Tarih deyince Konak” temasını kullanacak olan Konak Belediyesi, kent kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Bunun yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın göreve gelmesiyle dört yıldır başarıyla sürdürülen tarih gezileri büyük ilgi görüyor. Her hafta Salı ve Çarşamba günleri Kadifekale ve Basmane bölgesindeki önemli dini ve sivil mimari örnekleri tanıtılırken, perşembe günü de Konak’taki Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığını tanıtan geziler düzenleniyor.

Konak’ın güzellikleri tanıtılacak

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Haziran ayı temasının “Tarih deyince Konak” olarak belirlenmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, İzmir’in merkez ilçesi olan Konak’ın hem tarihiyle hem de içinde barındırdığı kültürel çeşitliliğiyle zengin bir bölge olduğunu, Konak Belediyesi olarak tarihin biriktirdiği bu zenginliği ortaya çıkaran çalışmalara her zaman destek verdiklerini söyledi. Pekdaş, “Konak Belediyesi olarak ilçemizdeki kültürel güzelliklerimizi, tarihi mirasımızı, eşsiz coğrafyamızı, renkli sosyal dokumuzu, geçmişe ışık tutan tarihi mekanlarımızı kısacası tüm zenginliklerimizi tanıtmak adına Haziran ayı temamızı ‘Tarih deyince Konak’ olarak belirledik. Bu temaya uygun olarak çalışmalar yapacağız. Tüm belge ve yazışmalarımızda da temaya uygun logo kullanacağız” diye konuştu.