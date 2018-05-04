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04 Mayıs 2018 10:56

Hazırgiyim ihracatçıları 1.5 milyar dolar hedefine koşuyor

Ege Bölgesi’nde ihracat ve istihdamın lokomotifi hazırgiyim sektörünün 2018 yılı sonu için belirlediği 1.

Hazırgiyim ihracatçıları 1.5 milyar dolar hedefine koşuyor

04 Mayıs 2018 10:56

5 milyar dolar ihracat hedefine taşıyacak kadro belli oldu.



19 Nisan tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Sertbaş başkanlığında yapılan ilk toplantıda; Seray Seyfeli ve Toygar Narbay EHKİB’in 2018-22 dönemi yönetim kurulu başkan yardımcılığına, Can Öztürkeri ise; yönetim kurulu muhasip üyeliğine oy birliği ile seçildi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde; 2018-22 döneminde, Elvan Ünlütürk, Serhan Ünsal, Çağlar Bağcı, Muammer Yılmaz, Fırat Özdemir, Fesih Demirer, ve Mert Telyas yönetim kurulu üyesi; Yasin Akçakaya, Şahika Aşkıner ve Ramazan Toka da denetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.



Yüzde 25’lik artış


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ihracatının 2018 yılının ocak-nisan döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 463 milyon dolara ulaştığını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2018 yılı sonunda 1.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için eğitim, tasarım ve pazarlama ağırlıklı geçmiş dönemden devam eden projeleri artırarak sürdüreceklerini kaydetti.




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