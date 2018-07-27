Hazırlık Maçı: Altınordu: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Her iki takım da sahaya Yunanistan’da olan yangın ve sel felaketi sebebiyle ‘Acınızı paylaşıyoruz’ pankartıyla çıktı.

Maçtan dakikalar:

11. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici’nin şutunda kaleci Erce topu yumrukladı.

14. dakikada Mahsun’un ara pasıyla Altınordu ceza sahasına giren Josef penaltı noktasındaki Samed’e çıkardı. Samed’in vuruşunda top kaleci Erce’de kaldı.

29. dakikada Mehmet Ekici yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

36. dakikada Atakan Üner’in pasında topla buluşan Anıl ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Kameni topun sahibi oldu.

Stat: Bornova

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Serkan Gencerler xx, Emre Çelimli xx

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Murat Uçar xx, Hasan Hatipoğlu xx, Recep Yemişçi xx, Yusuf Acer xx, Berkay Samancı xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammet Mert xx, Anıl Koç xx, Atakan Üner xx, Kemal Rüzgar xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Ali Mert Aydın, Alican Özfesli, Fatih Aktay, Kerim Alıcı, David Deniz Kılıç, Enes Sığırcı, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Fenerbahçe: Kameni xx, Dirar xx, Yiğithan Güveli xx, Burak Albayrak xx, Uygar Mert Zeybek xx, Josef de Souza xx, Mehmet Ekici xx, Ozan Tufan xx, Mahsun Capkan xx, Samed Karakoç xx, Ahmethan Köse xx

Yedekler: Berke Özer, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin, Hasan Ali Kaldırım, Neustaedter, Skrtel, Isla, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuliano, Barış Alıcı, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Valbuena

Teknik Direktör: Philippe Cocu