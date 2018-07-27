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27 Temmuz 2018 22:59

Hazırlık maçı: Altınordu: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Hazırlık maçında Spor Toto 1.

Hazırlık maçı: Altınordu: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

27 Temmuz 2018 22:59

Lig ekiplerinden Altınordu’ya konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle yenişemedi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada Ozan’dan aldığı pasta rakibini geçip uzak köşeye plaseyi bırakan Samed’in şutunda direkten dönen meşin yuvarlak Murat Uçar’a çarpıp ağlara gitti. 0-1


73. dakikada Altınordu serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Muhammed Mert, düzgün bir vuruşla topu kaleci Berke’nin solundan filelere yolladı. 1-1


80. dakikada Ozan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan Köse’nin vuruşunda Erce topu çelmeyi başardı.



Stat: Bornova


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Serkan Gencerler xx, Emre Çelimli xx


Altınordu: Erce Kardeşler xx, Murat Uçar xx, Hasan Hatipoğlu xx, Recep Yemişçi xx (Sinan Osmanoğlu dk. 46 x), Yusuf Acer xx (Ali Mert dk. 46 x) (Kerim Alıcı dk. 62 x), Berkay Samancı xx (David Deniz Kılınç dk. 79 x), Oğulcan Ülgün xx (Alican Özfesli dk. 46 x), Muhammet Mert xx, Anıl Koç xx (Enes Sığırcı dk. 66 x), Atakan Üner xx (Fatih Aktay dk. 81 x), Kemal Rüzgar xx


Yedekler: Erhan Erentürk


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Fenerbahçe: Kameni xx (Berke Özer dk. 64 x), Dirar xx (Isla dk. 82 x), Yiğithan Güveli xx (Neustaedter dk. 69 x), Burak Albayrak xx (Hasan Ali dk. 64 x), Uygar Mert Zeybek xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46 x), Josef de Souza xx, Mehmet Ekici xx (Eljif Elmas dk. 82 x), Ozan Tufan xx (Barış Alıcı dk. 82 x), Mahsun Capkan xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 64 x), Samed Karakoç xx, Ahmethan Köse xx (Alper Potuk dk. 82 x)


Yedekler: Erten Ersu, Skrtel, Mehmet Topal, Giuliano, Valbuena


Teknik Direktör: Philippe Cocu


Goller: Murat Uçar (dk. 63) (k.k.) (Fenerbahçe), Muhammed Mert (dk. 73) (Altınordu)




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