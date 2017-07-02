Hedef “Daha temiz bir Karşıyaka”

Çöp kutularının bakım ve onarımı yapıldı. İşlek cadde ve sokaklar ilaçlı suyla temizlenmeye başlandı. Estetik ve temiz bir görünüm sağlamak adına, suni çim ile kaplanan çöp kutularının sayısı da artırıldı.

“Daha temiz bir Karşıyaka” parolasıyla yola çıkan Karşıyaka Belediyesi, yaz aylarının başlaması ile birlikte, ilçe genelinde önemli bir temizlik çalışması başlattı. Hijyen ve temizliği sürekli olarak sağlamak adına yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak, ilçe genelindeki yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri özel yıkama araçları ile temizlendi, dezenfekte edildi. Yeraltı konteynerlerinin içinde bulunan çöp suları vidanjör ile çekildi. Pek çok mahallede, çöp kutuları sinek ve haşereye karşı da ilaçlandı.

Yaz aylarında sorun yaşamamak adına bozuk olan konteynerler de tamir edilmeye ve bakımları yapılmaya başlandı. Daha temiz ve estetik görünüm için, kentin işlek bölgelerine yerleştirilen suni çim kaplamalı çöp kutularının sayısı da artırıldı. Tüm pazaryerleri ile Karşıyaka Çarşısı ve yan sokaklarının haftada bir kez, yüzde yüz doğal ve doğada çözülebilen ilaçlı sularla yıkanmasının da devam edeceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Daha temiz bir Karşıyaka oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla, vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri dikkate alarak çalışıyoruz. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için mücadele ediyoruz. Belediye ve vatandaşlar olarak el ele vereceğiz ve daha temiz bir Karşıyaka’yı birlikte oluşturacağız” dedi.