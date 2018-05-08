Helvacı halkı sokak pazarından kurtuluyor

Pazarcı esnafı ile tüketiciyi, daha iyi denetlenen sağlıklı ve modern alışveriş ortamında bir araya getirecek olan Helvacı Modern Kapalı Pazaryeri’nin fiziki çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 2 bin 150 metre kare kullanım alanına sahip iki katlı pazar yeri, Helvacı halkını sokak pazarından da kurtaracak. Helvacı Mahalle sakinlerine uzun yıllar hizmet verecek olan modern kapalı pazar yerinde ayrıca 45 araçlık otopark da bulunacak.

1 Haziran’dan itibaren her Cuma günü kurulacak pazar yeri için Helvacı esnafına tezgah seçme önceliği verilecek. Üst katta 95, alt katta ise 25 tezgah bulunacak ve bu tezgahlar 10 yıl süre ile kiraya verilecek. Helvacı Modern Kapalı Pazaryerinde tezgah açmak isteyen esnaflar, 15 Mayıs 2018 Salı günü mesai sonuna kadar Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ön kayıt için başvurmaları gerekiyor.