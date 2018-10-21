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Helvacı'da çalışmalar tam gaz

Aliağa Belediyesi, ilçe merkezinde sürdürdüğü kent yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına dış mahallelerde de devam ediyor.

Kent merkezinde İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi ve Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'ne konumlandırılan ay yıldız kent görseli şimdi de Helvacı'yı süslüyor.



Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında Helvacı merkeze konumlandırılan 10 metre yüksekliğindeki Selçuklu motiflerine hakim ay yıldız kent görseli şimdiden mahalle sakinlerinin beğenisini kazandı. Ay yıldız kent görseli özellikle akşam saatlerinde kırmızı beyaz renkli ışıkları ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ekipler ay yıldız kent görselinin yanı sıra Helvacı bölgesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarına da her gün bir yenisini ekliyor.



Helvacı Dede heykeli yenilendi


Çalışmalar kapsamında mahalle girişinde yer alan ve Helvacı ile özdeşleşen Helvacı Dede heykeli yenilendi. Yaklaşık üç metre yüksekliğindeki bronz döküm heykel görenlerin dikkatini çekiyor. Fen İşleri ekipleri çalışmalar dahilinde kent merkezinde yer alan çeşmelikleri yenilendi. Bordür yenileme çalışmalarının yanı sıra yol üzerinde bulunan demir korkuluklar da boyanarak kötü görüntüden kurtarıldı.

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