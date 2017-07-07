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07 Temmuz 2017 09:41

Hem kültürlü hem çevreci olacak

Yeşilyurt’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak modern kültür merkezi, çatısına kurulacak 75 kilowatt gücündeki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretebilecek.

Hem kültürlü hem çevreci olacak

07 Temmuz 2017 09:41

Yapım ihalesi gerçekleştirilen merkezde 153 araçlık kapalı otopark da yer alacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ilçesinde inşa edeceği “Yeşilyurt Kültür Merkezi, Yeşil Alan Düzenlemesi ve Yeraltı Otoparkı” projesinin yapım ihalesini gerçekleştirdi. 306 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, seminer salonu, atölyeler, 153 araç kapasiteli kapalı otopark, kafeterya, idari birimler, açık alan düzenlemeleri, park, meydan, çocuk oyun alanı ve açık sinema alanından oluşacak tesis, sözleşme imzalandıktan sonra 500 günde tamamlanacak. Mevcut yeşil doku ve ağaçlar korunurken, mevcut parka, çocuk oyun alanı ve spor alanı niteliği kazandırılacak. Park alanında oyun duvarı, modern çocuk oyun elemanları, engelli oyun alanı, süs havuzu, yaya yürüme yolları, oturma dinlenme elemanları, seyir amfisi, oyun tepeleri oluşturulacak. Sevgi yolu ile park arasında ise amfi şeklinde oturma alanlarının yanı sıra dinlenme ve seyir amaçlı merdivenler de inşa edilecek.



Kendi enerjisini üretecek


Çevredeki doğal dokuya uyumlu bir şekilde inşa edilecek Yeşilyurt Kültür Merkezi, çatısına kurulacak 75 kw gücünde fotovoltaik paneller sayesinde kendi enerjisini üretecek. Bu paneller sayesinde kompleksin aydınlatma ihtiyacının tamamı sürdürülebilir enerji kaynağıyla karşılanacak.




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