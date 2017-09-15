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15 Eylül 2017 12:29

Hem okuyup meslek öğreniyorlar hem para kazanıyorlar

2017-2018 Eğitim ve Öğretim sezonuna günler kala okullarda da hareketlilik devam ederken, Ödemiş’te Mesleki Eğitim Merkezi bu sene 106 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlayacak.

Hem okuyup meslek öğreniyorlar hem para kazanıyorlar

15 Eylül 2017 12:29

Merkez, hem okutup meslek sahibi yapmasının yanı sıra para da kazandırıyor.


Yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle Okul Müdürü Zafer Yener, bu sene Teog sınavları sonucu 106 öğrencinin kayıt olduğunu, ayrıca nakil yoluyla da gelen öğrencielre kayıtlrını devam ettiğini söyledi. Öğrencilerin haftada bir gün teorik eğitim alacaklarını vurgulayan Yener, "Diğer günlerde işletmelerde kendi çalışmalarına devam edeceklerdir. Tüm öğrencilerimizin sigorta işlemleri merkezimiz tarafından yapılmakta. Bunun dışında öğrencilerimiz iş yerlerinde en az asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret alacaklar. Yani 400 lira ücret alacaklar. Ücretler iş yeri sahibince öğrencilerin hesabına yatırılacak. Bunların dekontları okula getirildiğinde işverenlerin hesaplarına teşvik olarak geri yatırılacak. Bu sayede işveren de desteklenmiş olacak. Öğrencilerin alacakları ücret bununla sınırlı değil. Bu anlamda hem öğrencilerimiz garanti olarak ücretlerini alarak desteklenirken ara elaman sıkıntısı da karşılanmış olacak” dedi.



Kalfalık ve ustalık belgesi


Ödemiş Mesleki Eğitim Müdürü Yener, ’Teog’da hedefi vur, Mesleğini bul, Geleceğini Kur’ sloganıyla yola çıkarak, eğitim çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:


"Okulumuza kayıt olan ve okulumuza nakille gelen, okula yerleşemeyen öğrenciler, merkezimize kayıt olduklarında 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi almaya hak kazanacaklar. 12. sınıfın sonunda da ustalık belgesi alacaklar. Aynı zamanda orta öğretimi de tamamlamış olacaklar. Ustalık belgesi almaya hak kazanan kişi de, lise diplomasını almış gibi orta öğretimi tamamlamış olacaktır. Usta olarak iş yeri açma yetkisine de sahip olup, hayata atılma şansını çok farklı bir şekilde elde etmiş olacaklardır. 18 yaş üzeri öğrenciler dışında, evli olan kişiler de okulumuza kayıt yaptırabilirler. Okulumuzda son sistem teknoloji olan robot sistemi ile de eğitimlerimiz desteklenmektedir."




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