Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 12:20

Hem sporda, hem eğitimde başarılı

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Yiğit Gülmezoğlu, sportif ve akademik başarının aynı anda mümkün olduğunun örneklerinden birini ortaya koyuyor.

Hem sporda, hem eğitimde başarılı

28 Temmuz 2018 12:20

Aynı zamanda milli takımda ülkemizi temsil eden Arkas Spor’un başarılı voleybolcusu, ulusal ve uluslararası başarılarıyla da göz dolduruyor.


Arkas Spor oyuncusu milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, bugüne kadar eğitim ve spor hayatını birlikte en iyi şekilde sürdürmeyi başardı. 8 yaşında ilk kez voleybola başladığı Tevfik Fikret İlköğretim Okulunu birincilikle bitiren daha sonra Fen Lisesi’nden mezun olan Gülmezoğlu, spor hayatındaki sayısız ödülün yanı sıra Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden de başarıyla mezun oldu. Altyapısında başladığı Arkas’ta 16 yaşında A takıma çıkan, ilk yılında Şampiyonlar Liginde forma giyen, milli takıma kadar yükselen, çeşitli turnuvalarda iki kez ’en iyi oyuncu’ Türkiye Liginde de 1 kez ’en iyi pasör’ ödülü kazanan Gülmezoğlu, tüm bunların yanı sıra eğitimde de emin adımlarla ilerledi.


Hayatını her zaman planlı, programlı, mümkün olan en verimli biçimde yaşadığını ve başarısını da buna borçlu olduğunu ifade eden Gülmezoğlu, "Milli takımlar, Arkas ile lig seyahatleri, turnuvalar ve üniversite eğitimi. Tüm bunları birlikte ve iyi şekilde sürdürebilmek gerçekten güç. Endüstri mühendisliği bölümünü seçmemin belki de en büyük nedeni bu. Çünkü aynı kendi hayatımda olduğu gibi seçtiğim meslekte de doğru programlama ve verimlilik, olmazsa olmaz. Üniversite eğitimim sayesinde, hayatımın her evresini en doğru şekilde planlayıp en iyi şekilde yaşamayı daha iyi öğrendim. Hocalarım da her zaman bana destek oldular" dedi.


Küçüklüğümden bu yana çeşitli sporlarla uğraştığını ifade eden Yiğit Gülmezoğlu, "Birçok sporla ilgilendim ama voleybol gibi uzun süre ilgilendiğim başka bir tek eskrim sporu vardı. Eskrimde de birçok şampiyonluğum vardı. Onu da belli bir süre voleybolla birlikte götürmeye çalıştım, ancak sonra bir seçim yapmam gerekti ve voleybolu seçtim" diye konuştu.



Ailenin desteği başarısında büyük


Gülmezoğlu, spor ve eğitim hayatını birlikte sürdürebilmenin güç olduğunu belirterek, "İnsanlar bazen profesyonel spor hayatı ya da eğitim arasında seçim yapmak zorunda kalabiliyor. Ancak ne kadar zor olsa da doğru planlama ile ikisinin birlikte başarıyla sürdürülebileceğini düşünüyorum. Ama olmazsa olmaz olan en önemli şey aile desteği. Ben bugüne kadar hayatımın hiçbir döneminde ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalmadım. Ailem benim aldığım her kararı destekledi ve hep yanımda oldu. Onların bu desteği sayesinde iki alanda da başarılıyım" dedi.



3 dil biliyor


Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Gülmezoğlu, şöyle devam etti:


"Bunda kesinlikle bugüne kadar aldığım eğitimin ve annemim etkisi var. Çünkü ilköğretim ve lise çağında okulumuzda yoğun bir Fransızca eğitimi alırken İngilizceyi de ikinci dil olarak alıyorduk. Evde de annem İngilizce öğretmeni olduğu için İngilizcemi pekiştirme şansım oluyordu. Üniversitede de eğitim dili İngilizceydi. Bu nedenle 3 dil konuşabiliyorum ve bana spor hayatımda çok büyük faydası oluyor."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç