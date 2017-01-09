Hem sporda, hem matematikte şampiyon

Türkiye ve Balkan şampiyonluklarından Avrupa ikinciliğine kadar birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli triatlet İpek Öztosun’un başarısının formülü, "Matematik Olimpiyatları Soruları Çözüm Teknikleri" dersi final sınavında soru oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin desteklediği 16 altın sporcu arasında yer alan İpek Öztosun sadece sportif başarıları ile değil, akademik başarıları ile de göz dolduruyor. Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümünü birincilikle kazanan Öztosun, yüzde 100 burslu olarak bölüm birinciliğini sürdürüyor. Spor yapmanın akademik başarıya engel değil destek olduğunu madalyaları ve kazandığı uluslararası şampiyonluklarla kanıtlayan Öztosun’un başarıları, Türkiye Matematik Olimpiyatları Takımı Eğitmeni Prof. Dr. Rafail Alizade’ye de ilham oldu.



Çok şaşırdım

Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümünde Matematik Olimpiyatları Soruları Çözüm Teknikleri dersinde İpek Öztosun’un da hocası olan Alizade, hazırladığı final sınavı sorusu ile hem öğrencisini onore etti hem de diğer öğrencilerine farklı bir motivasyon sağladı. Alizade, Değişmezlik Kuramı konusunda hazırladığı soruyu Öztosun’un 2016 yılında kazandığı madalyalar ve bu başarılar hakkında yapılan haberler üzerine hazırladı. Final sınavında en yüksek puana sahip sorunun başarıları üzerine hazırlandığını gören Öztosun, "Soruyu ilk okuduğumda çok şaşırdım ama başarılarımın hem hocalarım hem de üniversitem tarafından takip ve takdir edildiğini görünce de çok sevindim" dedi.



Başarının formülü

Sportif disiplinin akademik hayatına destek olduğu ifade eden Öztosun, "Günümü arkadaşlarıma göre biraz daha planlı yaşıyorum. Sabah 5’te kalkıp yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan antrenmanımı yapıyorum. Okuldan sonra da spor yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlarıma göre 1-2 saat daha az sosyal hayat içinde oluyorum ama bunu da madalyalarımın mutluluğu ile tamamlıyorum" dedi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi triatlonda temsil eden ilk sporcu olmanın en önemli hedefleri arasında yer aldığını söyleyen İpek Öztosun, "Spor, hayatımda hep olacak ancak hayatım için hedefim, hocam Prof. Dr. Rafail Alizade gibi bir gün Türkiye Matematik Olimpiyatları Takımı Eğitmenliği yapabilecek bir akademisyen olmak" diye konuştu.

Matematiğin sadece teoriler değil, aslında hayatın kendisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alizade, "Mümkün olduğu kadar öğrencilerimin sadece sınıftaki akademik başarıları ile değil, sosyal hayatları ve kişisel özellikleri ile de tanımaya çalışıyorum. Zaman zaman onların bu kişisel özelliklerini sınav sorularına taşıdığımda, öncelikle mutlu olduklarını ve ardından da sınava soru oluruz diye derse daha ilgi ile yaklaştıklarını gördüm. İpek benim hem akademik başarılarını hem de sportif başarılarını takdir ettiğim bir öğrenci. Diğer arkadaşlarına da çok güzel bir örnek" dedi. Prof. Dr. Alizade, Öztosun’un sportif başarılarının yanı sıra gelecekte akademik başarıları ile de adından söz ettireceğine inandığını söyledi.