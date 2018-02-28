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28 Şubat 2018 12:38

Hem tanıttılar hem çaldılar

Torbalı’lı gençlere farklı müzik enstrümanlarının, özellikleriyle ve sesleriyle birlikte tanıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Hem tanıttılar hem çaldılar

28 Şubat 2018 12:38


Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin eğitim konserine sahne oldu. Torbalı Belediyesi’nin daveti üzerine ilçeye gelen müzisyenler, çocuk ve gençlere çeşitli enstrümanları tanıtıp akabinde konser verdi.


Sanatçılar; salonu dolduran yüzlerce öğrenciye keman, klarnet, obua, viyolensel, trompet gibi müzik aletlerinin özelliklerini aktardı. İlköğretim ve lise öğrencileri İki seans halinde düzenlenen konsere büyük ilgi gösterdi. Konseri ücretsiz olarak izleyen öğrenciler konser bitiminde sanatçıları ayakta alkışladı.


Torbalı Belediyesi’nin çocuk ve gençlere sanat sevgisi aşılamayı kendisine bir ödev olarak gördüğünü belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Kültür, sanat ve spor okullarımızda binlerce öğrenciyi değişik branşlarda eğitiyor, onları bilgi ve beceriyle donatıyoruz. Bu tür etkinliklerin çocuklarımıza sanat sevgisi aşıladığını ve onları geleceğe hazırladığını görüyoruz. Her evde bir müzik enstrümanı olsun istiyoruz. Gençlerimizin cep telefonlarıyla, internette tükettikleri çok değerli zamanlarının bir kısmını farklı çalgılar, müzik enstrümanlarını kullanmalarını öneriyorum. Torbalı Belediyesi’nin milli çalgılarımız ve folklorumuz başta olmak üzere onlarca ücretsiz kursu bulunuyor. Lütfen buraya gelsinler” şeklinde konuştu.




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