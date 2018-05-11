Hemşireleri unutmadı

Türkegül Kocaoğlu, Eşrefpaşa Hastanesinde çalışan hemşireleri ziyaret ederek 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutladı.

Önemli sosyal projelere koyduğu katkılarla adından sıkça söze ettiren Dr. Türkegül Kocaoğlu, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlamak için Eşrefpaşa Hastanesinde çalışan hemşirelerle bir araya geldi. Hemşirelerin sağlık sistemi içinde çok önemli bir misyonu olduğunu söyleyen Dr. Kocaoğlu, “Eskiden hemşire deyince akla huzur veren bir kadın yüzü gelirdi. Şimdi bir de erkek hemşirelerimiz var. Onlar da kadın meslektaşları gibi hastalara huzur veriyor. Biz sağlıkçıların görevi, insanı yaşatmak ve acılarını dindirmek. Yıllarca çalışmış bir çocuk doktoru olarak, hemşire arkadaşlarımın bana öğrettiklerini asla unutamam. Onları her zaman sevgi ve hasretle anıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin “Türkiye’de tek” olduğunun altını çizen Türkegül Kocaoğlu, “Siz çalışanların katkıları ile halktan büyük takdir alıyoruz. Eşim Başkan Aziz Kocaoğlu ve ben, bu örnek oluşun giderek artacağını ve benzerlerinin ülkemizde hizmete gireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Hemşireler Haftası kutlamasında Dr. Kocaoğlu’na, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Serdar Pedükcoşkun da eşlik etti.