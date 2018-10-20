Her 8 kadından birinde meme kanseri görülüyor

Medicalpark İzmir Hastanesi'nin, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı meme muayenesinden geçti. Meme ultrasonu da çektiren sporcular kontrollerini tamamladıktan sonra Genel Cerrahi Kliniği uzmanları tarafından meme kanseri hakkında bilgilendirildi. Kendileri için özel olarak tasarlanan pembe tişörtleri de giyen yeşil kırmızılı ekip hastane önünde pankart açarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Genç sporcular sağlıklı bir yaşam için kadınların düzenli kontrolden geçmesinin önemini vurguladı.

Her yıl ultrason ve mamografi

Meme kanserinde erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirten Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen; “Her kadın yaşı ne olursa olsun her adet dönemi bitiminden bir hafta sonra kendi kendilerini meme muayenelerini yapması gerekiyor. Eğer bu muayene esnasında eline gelen bir kabarıklık, bir sertlik, şişlik gibi durumlarda mutlaka hekime başvurulmasını öneriyoruz. Erken tanı için 40 yaşının üzerinde mutlaka her yıl bir hekim kontrolünde ultrason ve mamografi ile değerlendirilmesini öneriyoruz” dedi.

Elle muayene nasıl yapılmalı

Prof. Dr. Sözbilen, kendi kendini elle meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiğini ise şu şekilde anlattı: “Elimizin üç parmağının iç kısmını kullanıyoruz. Bir aynanın karşısında sol mememizi muayene ederken sağ elimizi kullanıyoruz ve sol elimiz başımızın arkasında yer alıyor. Memeyi haritalandırmak adına 4'e bölerek bu üç parmağımızın iç kısmını kullanarak meme dokusunu göğüs kafesiyle arasında sıkıştırmak üzere dairesel hareketlerle muayene ediyoruz. Elimize eğer bu şekilde bir kitle gelirse hekime başvurmakta yarar var.”

Öte yandan meme kanseri hakkında istatiksel bilgiler veren Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer ise, “30 yıl önce her 14 kadından birinde meme kanseri görülürken şimdi ise her 8 kadından birinde görülüyor. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda ise meme kanserine yakalanma riski daha fazla. Genel olarak kanserden korunmak için küresel anlamda sigara, alkol ve obezite ile savaş programlarının oluşturularak etkin politikalarının uygulanması ve bireysel farkındalığın arttırılarak risk grupları için taramaların yapılması öncelikle stratejiler olarak görülmektedir” dedi.