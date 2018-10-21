"Her engel aşılmak içindir"

Uluslararası Engelsizmir Kongresi kapsamında düzenlediği “EN-GEL-LE-ME” konulu uluslararası kısa film yarışması sonuçlandı.

Ulaşımdan sağlığa, spordan kültüre kadar her alanda engellilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Kasım tarihleri arasında “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi'ne yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kongre kapsamında, engelli haklarına ve engelli vatandaşların kentsel-sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “EN-GEL-LE-ME” başlıklı ‘Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması'nın kazananları da belli oldu. Kolokyum ve ödül töreninin 1 Kasım'da Fuar İzmir'de gerçekleştirileceği yarışmaya 21 filmin başvurduğu yarışmada ikincilik ödülünün sahibi “Maceracı Kuşlar” filmiyle Sevinç Karataş, Jüri Özel ödülünün sahibi ise “SEN isterSEN" filmiyle Cavit Karşal oldu. Birinci ve üçüncü olan filmlerin ödülleri, şartnameye uygun olmadığı için iptal edildi.

Ödül töreni 1 Kasım'da

‘Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: Engelsiz Engelliler'in jürisi şu isimlerden oluştu:

Danışman Jüri Üyeleri: Aysel Özkan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÇETİN Özkan (DEÜ GSF Film Tasarımı Böl. Bşk.),

Asil Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Pelin Aytemiz (Başkent Ünv. İletişim Fak.) (Jüri Başkanı) Ali Ulvi Hünkar (İzmir Devlet Tiyatrosu Oyuncusu-Senarist) Sermet Yeşil (Eskişehir B.B. Şehir Tiyatrosu Oyuncusu) Aziz Günhan İmamoğlu (Yaşar Ünv. Film Tasarımı Böl.Öğretim Görevlisi) Onur Tansel Ebegil (Yaşar Ünv. Sanat Tasarım Fak. Öğretim Elemanı),

Yedek Jüri Üyeleri: Tarkan Özel (Yönetmen) Serkan Şavk (İzmir Ekonomi Ünv. Sinema ve Dijital Medya Böl. Öğretim Görevlisi) Cem Özel (Özel Efekt Yönetmeni).

Türkiye'de bir ilk

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk kez uluslararası bir kongre düzenlemişti. ‘Engelsiz İzmir', bilimsel bir kongre olmasının yanı sıra, kentsel yaşamda engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Kasım tarihleri arasında “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.