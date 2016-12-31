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31 Aralık 2016 11:33

Her gün 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor

Her gün 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor

31 Aralık 2016 11:33

Türk Sağlık Sen Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik caydırıcı önlemlerin alınmadığını belirterek, "Her gün 31 sağlık çalışanın şiddete uğradığı bir tablo ile 2017’ye girdik" dedi.
Sağlık çalışanları 2016 yılında da yine ağır şiddet vakaları ile karşı karşıya kaldığını anlatan Zengin, "Caydırıcı tedbirlerin kağıt üzerinde kalarak uygulamalar yansıtılmaması nedeniyle her gün 31 sağlık çalışanının şiddete uğradığı bir tablo ile 2017’yi karşılıyoruz. Şiddete uğrayan ağır iş yüküne maruz kalan sağlık çalışanlarının en önemli iki talebi olan döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranma payı ile ilgili de bu senede bir arpa boyu yol gidilmedi. 3 yıla yakın bir süre önce verilen sözler bu senede tutulmadı. Çalışanların taleplerine yine kulak tıkandı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ sağlıkta dönüşümde ikinci fazda geçeceklerini açıklamıştır. Birinci faz çalışanlar için felaket olmuş ücretler düşmüş, iş yükü çoğalmış, şiddet ve mobbing dayanılmaz bir hal almıştır" diye konuştu.
"Umarız 2017 sıkıntıların yaşandığı bir yıl olmaz"
Bakanlığın uygulamasını planladığı ikinci fazda sorunların çözülmesini umduklarını anlatan Zengin, "Çalışanlar için olumlu düzenlemeler hayata geçer. Atama ve tayinlerde getirilen kısıtlamalar, lisans tamamlamada muallakta bekleyen sorular, üniversite hastanelerinde personel eksikliği başta olmak üzere yaşanan sorunlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışanların bir türlü karşılanmayan temel talepleri bunlar hep 2016’nın çalışanlarda bıraktığı anlam oldu. Umarız 2017 yılı böylesine sıkıntıların yaşandığı bir yıl olmaz. 2017 yılının insanlığa, coğrafyamıza, ülkemize ve milletimize huzur getirmesini diliyor tüm kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda bir çalışma hayatına kavuşacakları bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.



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