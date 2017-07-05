Herkes denizde, onlar kavurucu sıcakta mesaide

Tüm Türkiye’de sıcaklardan dolayı denize koşan vatandaşlar serinlemeye çalışırken, Ödemiş’teki tarım işçileri yakıcı sıcakta mesai yapıyor. Güneşten korunmak için başlarını sarıp sarmalayan kadın tarım işçileri, caddelerdeki refüjlerde bulunan çiçeklerin bakımını yapıyor. Para kazanmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda olan kadın işçiler, yakıcı sıcakta çalışmaları nedeniyle vatandaşlarında takdirini kazandı. İşçiler, işlerini severek yaptıklarını da belirterek, sıcakların zaman zaman kendilerini zorladığını söyledi.