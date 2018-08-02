Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 18:13

Herkes "NATO Komutanı, ABD’li papaz Brunson’ı ziyaret edecek mi?" diye bekliyor

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretinin ardından İzmir’e geldi.

Herkes

02 Ağustos 2018 18:13

Scaparrotti, Papaz Andrew Craig Brunson’ı ise henüz ziyaret etmedi.


ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyon güçlerine ait uçakların bulunduğu İncirlik Üssü’ne özel uçakla gelmişti. Scaparrotti, İncirlik Üssü’nde Türk ve ABD’li yetkililerle görüşerek incelemelerde bulunmuştu. Scaparrotti, bazı görüşmeler yapmak ve törene katılmak üzere de İzmir’e geldi. Orgeneral Scaparrotti’nin Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve ev hapsinde alınan Papaz Andrew Craig Brunson’ı ziyaret edeceği iddia edilmişti. Orgeneral’ın şuana kadar papaza ziyareti ise gerçekleşmedi.


Papazın evinde yoğun önlem var


Öte yandan, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıla kadar hapsi istenen ve ev hapsine alınan Papaz Andrew Craig Brunson’ın Michael Scaparrotti tarafından ziyaret edileceği haberlerinin ardından, ABD’li papazın İzmir’deki evinde yoğun önlem alındı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, polis cadde ve sokaklarda önlemleri artırdı. Scaparrotti’nin Papaz Andrew Craig Brunson’ı ziyaret edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç