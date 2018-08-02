Scaparrotti, Papaz Andrew Craig Brunson’ı ise henüz ziyaret etmedi.

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyon güçlerine ait uçakların bulunduğu İncirlik Üssü’ne özel uçakla gelmişti. Scaparrotti, İncirlik Üssü’nde Türk ve ABD’li yetkililerle görüşerek incelemelerde bulunmuştu. Scaparrotti, bazı görüşmeler yapmak ve törene katılmak üzere de İzmir’e geldi. Orgeneral Scaparrotti’nin Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve ev hapsinde alınan Papaz Andrew Craig Brunson’ı ziyaret edeceği iddia edilmişti. Orgeneral’ın şuana kadar papaza ziyareti ise gerçekleşmedi.

Papazın evinde yoğun önlem var

Öte yandan, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıla kadar hapsi istenen ve ev hapsine alınan Papaz Andrew Craig Brunson’ın Michael Scaparrotti tarafından ziyaret edileceği haberlerinin ardından, ABD’li papazın İzmir’deki evinde yoğun önlem alındı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edilirken, polis cadde ve sokaklarda önlemleri artırdı. Scaparrotti’nin Papaz Andrew Craig Brunson’ı ziyaret edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.