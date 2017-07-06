Herkes su kesildi sandı, gerçeği öğrenince şoke oldular

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Basın Sitelerinde meydana geldi. 175 Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, sabah kalktığında musluklardan su gelmediğini fark etti. Suların kesilebileceğini düşünen apartmandaki vatandaşlar, tesadüfen su sayaçlarının yer aldığı bölüme baktı. Apartman sakinleri, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Çok sayıda sayacın çalındığını gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, hırsızlık olayı hakkında inceleme yaptı.

Öte yandan, bölgede araştırma yapan vatandaşlar, daha öncede farklı farklı apartmanlarda çok sayıda sayaçların çalındığını öğrendi. Hırsızların, sayaçların içerisindeki değeri 2 buçuk lira olan metal parçadan dolayı hırsızlık yapabileceği kaydedildi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.