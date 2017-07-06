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06 Temmuz 2017 14:49

Herkes su kesildi sandı, gerçeği öğrenince şoke oldular

İzmir’de, güne su kesintileriyle uyanan çok sayıda vatandaş, apartmandaki su sayaçlarının hırsızlar tarafından çalındığını görünce şoke oldu.

Herkes su kesildi sandı, gerçeği öğrenince şoke oldular

06 Temmuz 2017 14:49


Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Basın Sitelerinde meydana geldi. 175 Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, sabah kalktığında musluklardan su gelmediğini fark etti. Suların kesilebileceğini düşünen apartmandaki vatandaşlar, tesadüfen su sayaçlarının yer aldığı bölüme baktı. Apartman sakinleri, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Çok sayıda sayacın çalındığını gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, hırsızlık olayı hakkında inceleme yaptı.


Öte yandan, bölgede araştırma yapan vatandaşlar, daha öncede farklı farklı apartmanlarda çok sayıda sayaçların çalındığını öğrendi. Hırsızların, sayaçların içerisindeki değeri 2 buçuk lira olan metal parçadan dolayı hırsızlık yapabileceği kaydedildi.


Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.




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