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29 Temmuz 2018 12:37

Hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi

İzmir’de yaşayan Kemalpaşalı bir genç, yanlışlıkla hesabına yatan 22 bin liraya yakın ameliyat parasını iade ederek adeta insanlık dersi verdi.

Hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi

29 Temmuz 2018 12:37


İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik isimli vatandaşın hesabına yanlışlıkla 21 bin 266 lira havale yapıldı.



"Oğlunun ameliyat parasıydı"


Durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, "Telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bayan vardı. ’Oğlum ameliyat olacak parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdı’ dedi. Bende ilk başta inanmadım ama daha sonra durumu araştırdığımda durumun gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim" diye konuştu.


Öte yandan konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik isimli vatandaşa onlarca tebrik ve teşekkür iletildi.




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