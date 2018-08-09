Heyecanın adresi yine Bornova

Lig’de sezonun başlamasına sayılı günler kala İzmirli futbolseverlerin adresi yine Bornova Stadı olacak.

İzmirliler Süper Lig heyecanını geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Bornova’da yaşayacak. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig’de iç sahadaki tüm maçlarına Bornova’da çıkan Göztepe, Lefter Küçükandonyadis adıyla oynanacak 2018-2019 sezonunun ilk maçında Yeni Malatyaspor’u Bornova Stadı’nda konuk edecek. İki sarı-kırmızılı ekibin mücadelesi 12 Ağustos Pazar Akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Bornova Belediyesi, Göztepe ile Altınordu’ya da ev sahipliği yapan stadyumda tüm hazırlıkları tamamladı. Yıpranan koltukların bakımı yapıldı, kırılanlar yenileriyle değiştirildi. Sezon biter bitmez bakıma alınan zemin de yeni sezona hazır hale getirildi. Protokol tribününden basın tribününe, otopark alanlarından aydınlatma sistemine tüm stat elden geçirilirken, bu sezon uygulanacak VAR (Video Hakem Uygulaması) sistemi için gerekli altyapı da hazırlandı.