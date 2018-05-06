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06 Mayıs 2018 13:03

Hıdırellez, Çeşme’de coşkuyla kutlandı

Yazın müjdecisi kabul edilen Hıdırellez, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Tekke Plajı ve Alaçatı’da kutlandı.

Hıdırellez, Çeşme’de coşkuyla kutlandı

06 Mayıs 2018 13:03

Hıdırellez ateşini yakan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç huzur ve kardeşlik diledi.



Yazın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Tekke Plajı’nda, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın yaktığı ateşle kutlandı. Vatandaşlar coşku içerisinde çalınan roman havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Birçok vatandaş, dileklerini plaj kumuna çizdi. Alaçatı’da ise Hıdırellez kutlamaları, sokakta yapıldı. Sokak partisi olarak düzenlenen eğlencelerde vatandaşlar Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak yazın gelişini kutladı. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da ateşin üzerinden atlayarak eşi Semra Dalgıç ile Hıdırellez’i kutladı.




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