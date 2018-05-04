Hıdırellez’de Goran Bregoviç rüzgarı esecek

5 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek kortej yürüyüşünün ardından Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç sahne alacak. Pazar günü ise Kültürpark’ta yapılacak bahar şenliğinde Roman gruplar konser verecek.

İzmir’de baharın gelişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 5 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılacağı renkli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu, dans topluluğu, ritim ekibi, yöresel kıyafetleriyle mankenler, farklı renklerde üstü açık süslenmiş arabalar, faytonlar, çingene karavanı, jonglör, tahta bacak, ateş üfleyen ışıklı uçan balonların yer alacağı kortej yürüyüşünün ardından, Hıdırellez Ateşi yakılacak ve dilekler dilenecek. Saat 21.00’de ise Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç, Gündoğdu Meydanı’nda sahne alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Hıdırellez etkinlikleri, 6 Mayıs Pazar günü 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Kültürpark Çim Alan’da devam edecek. Bahar şenliğinde yerel Roman grupları da sahne alacak.