Hıdrellez Zamanı tiyatroseverler ile buluşacak

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen "Aliağa’da Tiyatro Günleri" tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin birbirinden değerli oyunlarını ve tiyatro sanatçılarını Aliağalılar ile buluşturan Aliağa Belediyesi, bu kez Aliağalı tiyatrocuların rol aldığı Hıdrellez Zamanı isimli oyunu tiyatro severler ile buluşturacak.

Yönetmenliğini Gülder Pınar’ın üstlendiği oyunda, Romanların yaşantısı farklı bir gözle ele alınırken, oyunda, bilindik yaşamlarının yanında dramatik bir aşk hikayesi de seyirciye aktarılıyor. 31 Ağustos Cuma günü Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan oyun ise saat 21.15’te başlayacak. Tiyatroseverlerin beğeniyle izleyecekleri oyunun davetiyelerinin ise Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası giriş katında yer alan Hilal Masa biriminden ücretsiz olarak temin edilebilecekleri kaydedildi.