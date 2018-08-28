Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 13:52

Hıdrellez Zamanı tiyatroseverler ile buluşacak

Tiyatro Seyir Aliağa tarafından hazırlanan Hıdrellez Zamanı isimli tiyatro oyunu, Aliağalı tiyatro severler ile buluşacak.

Hıdrellez Zamanı tiyatroseverler ile buluşacak

28 Ağustos 2018 13:52


Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen "Aliağa’da Tiyatro Günleri" tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin birbirinden değerli oyunlarını ve tiyatro sanatçılarını Aliağalılar ile buluşturan Aliağa Belediyesi, bu kez Aliağalı tiyatrocuların rol aldığı Hıdrellez Zamanı isimli oyunu tiyatro severler ile buluşturacak.


Yönetmenliğini Gülder Pınar’ın üstlendiği oyunda, Romanların yaşantısı farklı bir gözle ele alınırken, oyunda, bilindik yaşamlarının yanında dramatik bir aşk hikayesi de seyirciye aktarılıyor. 31 Ağustos Cuma günü Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan oyun ise saat 21.15’te başlayacak. Tiyatroseverlerin beğeniyle izleyecekleri oyunun davetiyelerinin ise Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası giriş katında yer alan Hilal Masa biriminden ücretsiz olarak temin edilebilecekleri kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç