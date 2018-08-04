‘Hikaye-i Kaymakam’ seyirci ile buluştu

Foça Belediyesi’nin katkılarıyla Foça Beş Kapılar Kalesi’nde sergilenen oyuna, Belediye Meclis Üyesi Beyhan Türker’in yanı sıra Foça Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Edebiyat Kulübü Başkanı Nuray Çiloğlu ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. Tiyatro balans oyuncularının sergilediği ‘Hikaye-i Kaymakam’ Beş Kapılar Kalesinde Foçalılarla buluştu.

Haluk Işık’ın kaleme aldığı ve Metin Karaman’ın yönettiği ‘Hikaye-i Kaymakam’ isimli müzikli tiyatro oyununda Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapan kaymakamların hikayeleri anlatıldı.

Seyircilerin ilgi ve alkışlarla izlediği ‘Hikaye-i Kaymakam’ hüzünlendirirken, zaman zaman da kahkahalara boğdu. Yaklaşık bir buçuk saat süren oyun sonunda Foça Belediyesi Meclis Üyesi Beyhan Türker, oyunculara çiçek vererek teşekkür etti.