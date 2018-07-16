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16 Temmuz 2018 19:00

Hilal Masa, 10 ayda 10 bin talebe yanıt verdi

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hilal Masa, 10 ayda 10 bin vatandaşın talebine yanıt verdi.

Hilal Masa, 10 ayda 10 bin talebe yanıt verdi

16 Temmuz 2018 19:00


"Şikâyetlerinizi Bize, Memnuniyetinizi Dostlarınıza" sloganı ile hareket eden Hilal Masa, hizmete girdiği günden bugüne şikayet, talep ve önerilere hızlı bir şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Aliağa Belediyesi merkez binasının giriş katında 10 kişilik ekip ile 365 gün 7-24 esasına göre hizmet veren Hilal Masa’ya başvurular dilekçe, telefon ve internet üzerinden yapılabiliyor. Öte yandan vatandaşlar, 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne en fazla Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan işlerle ilgili müracaatta bulundu.


Hilal Masa’ya şikayet ya da taleplerini iletmek isteyen vatandaşların, ALO 153 veya 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattından başvurularını gerçekleştirebiliyor. Hilal Masa, devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşa; perakende hizmet veren GDZ Elektrik, İZSU, Telekom, İzmirgaz gibi kurumlar arasında da iletişim sağlayarak vatandaşın belediye sorumluluğu dışında bulunan sorunlarına da çözüm için aracılık yapıyor.


Kişilerin acil sorunlarının çözümünde de, tüm müdürlüklerce oluşturulmuş Acil Hizmet Mobil Ekibinin Hilal Masa’ya destek verdiği, Hilal Masa’nın Yeni Şakran, Helvacı ve Yeni Mahalle hizmet birimiyle de eş zamanlı çalıştığı bildirildi.




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