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Hırsız kameraları fark etmedi, motosikleti götürdü

İzmir’in Konak ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraların anbean kayıtta olduğunun farkında olmayan hırsız, kısa sürede motosikleti çalıp kaçtı.


Olay, 14 Ekim Pazartesi günü saat 04.00 sularında Konak ilçesi Kahramanlar 1396 Sokak'ta meydana geldi. Gözüne bir motosikleti kestiren hırsız, kısa sürede motosikletin kilidini açarak motosikleti alıp uzaklaştı; ancak hırsız, güvenlik kameralarını hesap edemedi.


Motosiklet hırsızlığı, çevre binaların güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Direğe bağlanmış olan motosikletin yanına geldiği görülen hırsızın, kısa sürede motorun kilidini açtığı ve motosikletle birlikte olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kamera görüntülerinde görüldü.


Sabah uyandıklarından motosikletin çalındığını fark eden sahipleri ise hemen polise haber verirken, hırsızın ve motosikletin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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