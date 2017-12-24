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24 Aralık 2017 12:46

Hırsıza değil komşularına sitem etti

İzmir Torbalı’daki bir binada bisiklet hırsızlığı yaşandı.

Hırsıza değil komşularına sitem etti

24 Aralık 2017 12:46

Mağdur aile, hırsıza değil komşularına not bırakarak sitem etti.


İzmir’in Torbalı ilçesinde hırsızlık olayları artmaya başladı. 6 katlı Abdülhamit Apartmanına giren hırsız, apartmanın ikinci katındaki bisikleti çalarak kayıplara karıştı. İ.K. isimli vatandaş hırsızlık olayını fark etmesiyle durumu önce polise haber verdi, daha sonra ilginç bir yönteme başvurdu. Baba, kızının çalınan bisikleti için apartmanın giriş bölümündeki duvara not bıraktı. Not ise hırsıza değil komşularına yazılmıştı. İ.K., "Kapının arasına koyduğunuz taştan, kapatmadığınız kapıdan, çalan zile ’kim o’ demeden açtığınız kapıdan dolayı ikinci kattan kapının önünden kızımın bisikleti çalındı. Bugün bana yarın size" yazarak, komşularına sitem etti.




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