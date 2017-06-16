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16 Haziran 2017 17:18

Hırsıza mahalleliden linç girişimi

İzmir’in Selçuk ilçesindeki bir mahallede çok sayıda hırsızlık yaptığı iddia edilen ve son olarak bir eve giren hırsız, vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalanınca linç edilmek istendi.

Hırsıza mahalleliden linç girişimi

16 Haziran 2017 17:18

Hırsızı, kızgın vatandaşların elinden jandarma kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bir eve giren Abdullah Y. (20), hırsızlık yaparken vatandaşlara yakalandı. Hırsızlık olayları nedeniyle canından bezen vatandaşlar, şahsı etkisiz hale getirdi. Abdullah Y. daha sonra dışarıya çıkarılınca bazı vatandaşların saldırısına uğradı. Kızgın vatandaşların elinde kalan Abdullah Y., darp edildi. Olay yerine gelen jandarma ise hırsızı vatandaşların elinden aldı. Şahıs daha sonra jandarma karakoluna götürüldü. İfadesi alınan zanlı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.




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