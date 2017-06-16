Hırsıza mahalleliden linç girişimi

Hırsızı, kızgın vatandaşların elinden jandarma kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bir eve giren Abdullah Y. (20), hırsızlık yaparken vatandaşlara yakalandı. Hırsızlık olayları nedeniyle canından bezen vatandaşlar, şahsı etkisiz hale getirdi. Abdullah Y. daha sonra dışarıya çıkarılınca bazı vatandaşların saldırısına uğradı. Kızgın vatandaşların elinde kalan Abdullah Y., darp edildi. Olay yerine gelen jandarma ise hırsızı vatandaşların elinden aldı. Şahıs daha sonra jandarma karakoluna götürüldü. İfadesi alınan zanlı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.