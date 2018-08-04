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04 Ağustos 2018 09:29

Hırsızlar 400 kiloluk danayı otomobile sığdırdı, polis bile şaşırdı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde üç şahıs, hayvan pazarından çaldıkları 400 kiloluk büyükbaş hayvanı otomobil ile taşırken yakalandı.

Hırsızlar 400 kiloluk danayı otomobile sığdırdı, polis bile şaşırdı

04 Ağustos 2018 09:29

Olay, trafik polislerinin uygulaması sırasında ortaya çıkarken, polis gördüğü manzara karşısında adeta şok geçirdi.


Kurban Bayramına az bir süre kala hayvan hırsızları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kemalpaşa ilçesinde de, Ankara Asfaltı üzerinde ender rastlanan; bir o kadarda ilginç olay yaşandı. Polis ekipleri, gece geç saatlerde uygulama yapmak üzere yol üzerinde konuşlandı. Ekipler, uygulama sırasında Turgutlu yönünden gelen bir otomobilin plakalarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine söz konusu aracı durduran ekipler, üç kişinin içinde olduğu aracı aramaya başladı. Üç şahısta, aramalar sırasında aşağıya indirildi. Ekiplerin arama yaptığı esnada ise otomobil sürücüsü hızla uygulama noktasından yaya olarak kaçtı. Diğer iki kişide kaçma şüphesiyle hemen gözaltına alındı. Polis, otomobilde yaptığı aramada ise manzara karşısında adeta şok geçirdi.



400 kiloluk danayı otomobile sığdırmışlar


Ekipler, 400 kiloluk danayı araçta görünce, hayvanı otomobilden kurtarmak için hemen bir çalışma başlattı. Bir trafik polisi, görünmemesi için üzeri battaniyeyle örtülü hayvanı bulunduğu araçtan kurtarmak için dakikalarca çaba sarf etti. Bir türlü danayı otomobilden çıkartamayan ekipler, çareyi forklift (iş makinesi) getirerek buldu. Forklift operatörü, otomobili bir kısmını kaldırırken, polislerde danayı bağlı olduğu iple çıkarmaya çalıştı. Otomobilin içerisinde danayı gören vatanşlar da şaşkınlığını gizleyemedi. Yoğun mücadeleler sonucunda 400 kiloluk dana bulunduğu otomobilin içinden yarım saat içerisinde çıkarıldı. Alınan bilgiye göre ise otomobilin içerisinden çıkan dananın, Turgutlu ilçesindeki hayvan pazarından çalınan dana olduğu iddia edildi.


Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmada başlatıldı.




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