Hırsızlıkta bu kadarda olmaz dedirten yeni yöntem

Bununla da yetinmeyen hırsızlar, dükkanda bulunan tablet, bilgisayarlar, televizyon ve telefonları paramparça yaptı.

İzmir’de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. 5 Temmuz gecesi yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, Konak Gaziler Caddesi’nde bulunan ve Mustafa Ağar’ın sahibi olduğu telefoncu dükkanına girdi. Binanın arkasında bulunan demirleri kesip içeri giren hırsızlar, dükkanı adeta talan etti. İş yerinden yaklaşık 70 bin liralık elektronik eşya çalan hırsızlar, bununla da yetinmeyerek dükkanda bulunan diğer eşyalara zarar verdi.

Güvenlik kameralarını çaldılar, almadıklarına zarar verdiler

Yakayı ele vermemek isteyen hırsız ya da hırsızlar, giderken güvenlik kameralarını ve kayıt cihazını da çalıp götürdü. Hırsızlar, yine ilginç bir şekilde de iş yerindeki çalmadıkları elektronik eşyaları ise paramparça etti. Sert bir cisimle ürünlere vuran hırsızlar, yine iş yeri sahibine maddi anlamda zarar verdi. Sabah dükkanını açan ve gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan dükkan sahibi Mustafa Ağar, hemen emniyet görevlilerine haber verdi.

İş yeri sahibi şok üstüne şok yaşadı

Ağar, kayıt cihazının ve kameralarının da çalınmasıyla şok üstüne şok yaşadı. Yaşananların hala şokunu atlatamayan ve hırsızlık olayına anlam veremediğini söyleyen Ağar, "Dükkanda bulunan cihazların birçoğunu toplamışlar; ancak bununla yetinmemişler. Bilgisayarların hard disklerini çalmışlar, dükkana zarar vermişler, televizyonu kırmışlar. Balyozla demirleri kırarak içeriye girmişler. Sabah dükkanı açtığımda soygun olduğunu fark ettim. Kameraları ve kayıt cihazını çaldıkları için elimizde kayda değer bir bilgi de yok. Sadece hırsızlık için gelmemiş de bize zarar vermeye uğraşmış. Anlam veremedik" diye konuştu.

"Kayıt defterlerini de almış götürmüşler"

Hırsızların tezgahın üzerinde yer alan defterleri bile çaldığının altını çizen iş yeri sahibi Ağar, "Sabah dükkanı açacağım sırada farklılık olduğunu anladım; çünkü içeride cihazlar olduğundan dolayı daha karanlık oluyordu. Kapıyı açtığım anda dükkanın girişinin dağınık olduğunu gördüm. Kepenkleri kaldırdığımda gördüğüm manzarayla şoka uğradım. Hesap tuttuğumuz ve telefonların seri numaralarını kayıtlı olduğu defterlerimiz vardı. O defterlerimizi dahi çalmışlar" dedi.

"70 bin TL’lik zarar var"

Ağar, sözlerini şöyle tamamladı:

"70 bin lira civarında elektronik eşya çalmışlar. Dükkana verdikleri zararlar bu rakamın dışında. Vitrinde bulunan her şeyi aldıktan sonra dalga geçer gibi bir tane tablet bırakıp gitmişler. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini hiç tahmin etmezdik. Sigorta yaptırmamıştım ve şu anda yaptırmamış olmamın pişmanlığını yaşıyorum. Bu olayın normal bir hırsızlık olduğunu düşünmüyorum. Hırsız bir şeyleri çalıp gider. Ancak bunlar hem çalıp hem de dükkana zarar vermiş. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar" ifadelerini kullandı.