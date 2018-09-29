Hız ve heyecanla nefes kesen tatbikat

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gözü pek itfaiyecileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, izleyenleri heyecanlandıran yangın ve kurtarma tatbikatında nefes kesti.

Her yıl Eylül ayı sonunda kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Konak'ta düzenlenen yangın ve kurtarma tatbikatı, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Tatbikat senaryosuna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 kişilik ekip, İZSU hizmet binasından gelen yangın ihbarına müdahale için 1 arozöz, 1 dağda arama kurtarma aracı, 1 merdivenli kurtarma aracı ve 1 adet AKS aracıyla harekete geçti. Kısa süre içinde olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, yangına hemen müdahale ederken, binanın 5. katında mahsur kalanları kurtarmak için de hızlı bir operasyon başlatıldı. Ekipler, binanın penceresine çıkan vatandaşları merdivenli itfaiye aracıyla alarak başarılı bir şekilde aşağı indirdi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerindeki AKS ekipleri tarafından yapıldı. Dağda Arama Kurtarma Ekipleri. 5 kattaki kaz azedeyi sedyeyle indirdi. Çevrede toplananların meraklı bakışları arasında görevini tamamlayan itfaiyeciler, İzmirlilere bir kez daha güven verirken izleyicilerden de büyük alkış aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, “Olay anında öncelikle yaralı ve kazazedelerin güvenliği söz konusu, sonra da hız. 'Sıfır hata payı' ile görev yapabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyoruz ve bu eğitimler sadece İtfaiye Haftası'na özel bir durum değil. Belirli periyotlarda kentin her alanında tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Asıl önemli olan ilk müdahaleyi yapıp tahliyeyi zamanında yapabilmektir” bilgisini verdi.