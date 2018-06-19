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19 Haziran 2018 11:30

Hobi ve Sanat kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Buca Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği hobi ve sanat kurslarında eğitim alan Bucalılar hünerlerini yıl sonu sergisinde ortaya koydu.

Hobi ve Sanat kursiyerleri hünerlerini sergiledi

19 Haziran 2018 11:30

Takı tasarımından iğne oyasına, yağlı boya tablolardan lezzetli yemeklere kadar pek çok el emeği ürünün yer aldığı sergi göz kamaştırdı.


Bucalıların boş zamanlarını değerlendirip, yeteneklerini geliştirmesi için Buca Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak kentin dört bir yanındaki semt evi ve aktivite merkezlerinde hobi ve sanat kursları açan Buca Belediyesi kursiyerlerinin muhteşem yıl sonu sergisine de ev sahipliği yaptı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Çamlıkule Semt Evi, Evka 1 Semt Evi ve Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi’nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerler Buca Belediyesi önünde açtıkları yıl sonu sergisiyle hünerlerini sergiledi. Serginin açılışını Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ve Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Dere birlikte yaparken kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.


Birbirinden lezzetli yemeklerden, özenle boyanmış yağlı boya tablolara, ince ince işlenip boyanmış ev aksesuarlarından çeşit çeşit takı tasarımlarına kadar yüzlerce ürünün sergilendiği stantlar vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Stantları dolduran Bucalılar lezzetiyle büyüleyen pastaların ve çarpıcı tabloların başından ayrılamadı. Özenle hazırlanmış el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek gez gezen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ve Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Dere kursiyerlerin maharetli ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri beğeniyle inceledi.


Muhteşem eserlerin yer aldığı sergi 22 Haziran’a kadar Buca Belediyesi hizmet binası girişinde ziyarete açık olacak.




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