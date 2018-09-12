Hoca ile öğrenci arasındaki duvar Ege'de kalkıyor

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerine akademik danışmanlık hizmetlerinin belirli bir düzen ve nitelikte verilmesini sağlamak amacıyla mevcut yönergede değişikliğe gidildi. Yeni yönergede, danışmanların öğrencilerle yüz yüze görüşmeleri zorunlu hale getirilirken, sorumlulukları da akademik ve kariyer planlama ile sınırlı tutuldu. Rektör Budak, danışmanlığı daha işlevsel hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ege Üniversitesi'nde mevcut ön lisans ve lisans ‘Öğrenci Danışmanlık' sisteminin etkin bir şekilde uygulanamaması ve izlenememesi nedeniyle yönergenin iyileştirilmesi kararlaştırıldı. Yapılan çalışmanın ardından EÜ Senatosu kararıyla öğrencilere akademik danışmanlık hizmetlerinin belirli bir düzen ve nitelikte verilmesini sağlamak amacıyla mevcut yönergede değişikliğe gidildi. Yeni yönergede farklı olarak danışmanın sorumlulukları akademik ve kariyer planlama ile sınırlı tutuldu. Öğrencinin burs ve barınma gibi sorunlarına yönelik konular için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı altında faaliyete giren Mezunlarla İlişkiler, Başarı ve Kariyer Planlama Ofisi devreye sokuldu.

Yüz yüze görüşme zorunlu hale getirildi

Tüm akademik birimlerde ve bu birimlerde yer alan bölüm veya program düzeyinde oluşturulacak bir komisyon danışmanlık hizmetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesinden sorumlu tutuldu. Danışmanların, danışmanı olduğu öğrenci ile yüz yüze görüşmesi zorunlu hale getirilirken, her eğitim ve öğretim dönemi sonunda hem danışman hem de öğrenci danışmanlık faaliyetine yönelik anket ile bu sürecin değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca her eğitim-öğretim yılının başında akademik birimlerde yer alan bölüm/program düzeyinde tüm öğrencilerin zorunlu olarak katılacağı bilgilendirme ve oryantasyon toplantısının düzenlenmesi de yine zorunlu tutuldu.

Danışmanlık işlevsel hale gelecek

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, danışmanlığın daha işlevsel hale gelmesi için çaba harcadıklarını söyledi. Rektör Budak, “Danışmanlık kurumunun tamamen işlevsel bir hale gelmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Artık hayata geçiriyoruz. Ege Üniversitesi'ne gelen bir öğrenci kampüse adım attığı andan itibaren bir danışman şemsiyesi altında kendini bulacak. Ayrıca düzenlenecek anketlerle hem akademisyen hem de öğrencilerimizin görüşlerini alacağız ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz” dedi.