Ağustos ayında Danimarka'ya yönelik fırsatları araştırmak üzere görüşmeler yapan, eylül ayında Fransa'da Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na ve İstanbul'da Premiere Vision İstanbul Fuarı'na katılarak ihracatta yeni pazarlar arayışını sürdüren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin son durağı Hollanda oldu.

Egeli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları Hollanda'da hem Hollandalı, Belçikalı ve Alman ithalatçılarla bir araya geldi; hem de Amsterdam'da düzenlenen ve dünyanın önemli denim fuarları arasında yer alan Amsterdam Kingpins Fuarı'nı ziyaret etme fırsatına sahip oldu.

Bu kapsamda, "Hollanda Ticaret Heyeti" kapsamında 20 Türk konfeksiyon ihracatçısı firma, Amsterdam'ın önemli denim ve moda merkezi De Hallen'de kurulan stantlarda 100 den fazla Hollandalı, Belçikalı ve Alman ithalatçı firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Heyetin ikinci günü ise; denim üretici heyet katılımcısı firmalar Amsterdam'da düzenlenen ve dünyanın önemli denim fuarları arasında yer alan Amsterdam Kingpins Fuarı'nı ziyaret ederek denim sektöründeki ithalatçılarla iş görüşmeleri yaptı.

Hollanda, konfeksiyon ihracatında artış rekortmeni oldu

Türkiye'nin 2018 yılı ocak-ekim döneminde Hollanda'ya konfeksiyon ürünleri ihracatının 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 828 milyon dolara ulaştığını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, bu artış oranının Türkiye geneli konfeksiyon ihracatında ilk 10 ülke içerisinde en yüksek artış olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.

Görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve önümüzdeki yıllarda periyodik hale getirecekleri bilgisini veren Sertbaş, "Ticaret heyeti organizasyonlarımızı Hollanda yanında diğer Avrupa ülkeleri başta olmak üzere genişletmeyi ve ithalatçılarla ihracatçılarımızı daha sık bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Hollanda'da 100'den fazla ithalatçı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki süreçte alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.