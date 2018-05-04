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04 Mayıs 2018 11:06

"Hoş geldin bebek"

Çiğli Belediyesi, aileye yeni katılan minik bireyler için ’Hoş geldin bebek’ çantası hazırladı.


04 Mayıs 2018 11:06

İçinde battaniye, 6 aylık bebek kıyafet seti, biberon, emzik, pudra, tırnak makası, ıslak mendil, bebe şampuanı ve bebek sabununun bulunduğu çantalar, evlerinde ailelere dağıtılmaya başlandı.



Özel olarak hazırlanmış bebek çantasını Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın eşi Ergül Arslan, Ataşehir Mahallesinde yaşayan ve ikinci çocukları Baturalp Demir’i dünyaya getiren Bilgen Demir’e verdi. Belediyenin de kendilerinin yanında olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilgen Demir, “Belediyemizin bizimle olması, bizi düşünmesi çok güzel” dedi. ’Hoş geldin bebek’ setinin ikincisi ise Yakakent Mahallesinde yaşayan ve iki aylık Kuzey bebeği dünyaya getiren Gülseher Erol Taş ailesine verildi. Anne Gülseher Taş, belediyenin bu çalışması ile kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissettiklerini belirterek, “Belediyemizin bizi hatırlaması ve evimize kadar gelinmesi çok güzel oldu. Ailece mutlu olduk. Belediyemize ve başkanımıza bu anlamlı jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Belediyeden hatıra


Çiğli’nin her köşesine eşit ve kaliteli hizmet için çalıştıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, “İlçemizde ayrım yapmaksızın yeni bebek sahibi olmuş tüm ailelere paketleri hediye ediyoruz. Bizden küçük birer anı olarak kalsın istiyoruz. Ailelerimizin doğum heyecanına bizler de dahil olmak, bu güzel günlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Tüm bebekler aynı zamanda bizim de evlatlarımız. Her mahallemize, her semtimize ulaşarak ailelerimizi bizzat evlerinde ziyaret ediyor, ’Hoş geldin bebek çantalarımızı hediye ediyoruz” dedi.




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