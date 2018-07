Sosyal projeleriyle örnek belediyecilik sergileyen Çiğli Belediyesi, aileye yeni katılan minik bireyler için başlattığı ’Hoş geldin bebek’ projesi ile ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu yılbaşında başlatılan proje kapsamında, içinde battaniye, 6 aylık bebek kıyafet seti, biberon, emzik, pudra, tırnak makası, ıslak mendil, bebe şampuanı ve bebek sabununun bulunduğu çantaların ailelere dağıtımı sürüyor. Aileler, belediyenin bu çalışması ile kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissettiklerini belirtirken, dağıtımlar haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın eşi Ergül Arslan’ın da bulunduğu ziyaretlerde aileler mutluluklarını da dile getiriyorlar.

Belediyeden anı

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli’nin her köşesine eşit ve kaliteli hizmet için çalıştıklarını belirterek “İlçemizde ayrım yapmaksızın yeni bebek sahibi olmuş tüm ailelere ’Hoş geldin’ çantalarını hediye ediyoruz. Bizden küçük birer anı kalsın istiyoruz. Ailelerimizin doğum heyecanına bizler de dahil olmak, bu güzel günlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Tüm bebekler aynı zamanda bizim de evlatlarımız. Her mahallemize, her semtimize ulaşarak ailelerimizi bizzat evlerinde ziyaret ediyoruz” diye konuştu.