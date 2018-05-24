“Hoşbulduk Foça” sergisi açıldı

Foça konulu manzaraların ve portrelerin resmedildiği serginin açılışına, ressam Rüstem Ersöz’ün dostları, Foçalılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça temalı sergisi dolayısıyla ressam Rüstem Ersöz’e teşekkür etti. Başkan Demirağ, “İzmir’in yükselen değeri, güzel sahil ilçesi Foçamız, sanatçılara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Doğal ve tarihi güzelliklerin etkisine kapılan birçok sanatçı dostumuz, sıklıkla Foça’ya geliyor ya da yerleşiyor. Bu gelişmeler bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor” dedi.

“Hoşbulduk Foça” resim sergisi, 6 Haziran 2018 tarihine kadar 09.00-18.00 saatleri arasında, İzmir Konak Resim heykel Müzesi ve Galerisi Şeref Akdik Sergi Salonunda ziyaret edilebilecek.