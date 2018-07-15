Hotar, DEÜ Rektörü oldu

Bunların arasında Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) atanan AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar da bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan atamalara göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.

Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir?

Fatma Seniha Nükhet Hotar, 25 Ekim 1961 yılında Malatya’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. AK Parti İzmir Milletvekili seçilen Hotar, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. İngilizce bilen Fatma Seniha Nükhet Hotar, evli ve bir çocuk annesi.