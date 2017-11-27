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27 Kasım 2017 14:22

Hugo Boss İzmir’e IDC’den iki ödül

Akıllı fabrika uygulamalarıyla tekstil sektöründe dikkatleri üzerine çeken Hugo Boss İzmir üretim tesisi, IDC Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri’nden iki birincilik ödülü birden aldı.

Hugo Boss İzmir’e IDC’den iki ödül

27 Kasım 2017 14:22



CIO ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 40 kisilik jürinin katılımıyla yapılan değerlendirmelerde Hugo Boss, IDC Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri’nin 6 kategorisinden 2’sinde ödüle layık görüldü. Şirket, üretimde kullandığı inovatif çözümleri teyit edercesine ödüllerde hem ’Üretimde Nesnelerin İnterneti’ hem de ’Büyük Veri ve Yapay Zeka’ kategorilerinde birincilik ödülü aldı.



Yapılan açıklamaya göre, akıllı fabrika dönüşümünün ilk adımı olan fabrikanın dijital ikizini oluşturma hedefiyle 2 yıldır yürütülen M3P (Machine, People, Product ve Process) stratejisi kapsamındaki SAIL (Smart Artificial Intelligence Leadership) projesiyle birincilik ödülleri kazanan şirket, bu projeyle hem kalite standartlarını yükseltmeyi hem de makine arızalarını oluşmadan önce tahmin etmeyi hedefliyor. Dört önemli yapıtaşının (M3P) birbiriyle iletişimi yoluyla toplanan büyük veriyi bilgiye dönüştürebilen SAIL (Smart Artifical Intelligence Leadership) projesi, hem tekstil hem de diğer tüm sektörlerde kalite tahminleme adına bir ilk olma özelliğini taşıdığı belirtildi.


Şirket İzmir’deki tesislerinde, 2015 yılının ortalarından itibaren ’Endüstri 4.0’ı merkeze alan yeni bir vizyonla, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı akıllı fabrika dönüşüm yolculuğunu başlattı. 2 yıl süren dijitalleşme yolculuğunun ardından, otomasyon ve robotik teknolojilere de eşzamanlı yatırımlarını sürdürerek TeknoLab adını verdiği teknoloji laboratuvarında otomasyon ve robot kullanımı konularında prototipler üretiyor. Şimdiden arttırılmış gerçeklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanıldığı uygulamaları üretim hatlarına entegre eden şirket, bugün ilk somut adımları atılan yapay zeka uygulamalarını artırarak üretim ve yönetim sistemlerine 2018 yılı sonuna kadar entegre etmeye hazırlanıyor.




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