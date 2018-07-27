Hür jetleri 2021’de göklerde olacak müjdesi

Ana Jet Üssü’nde pilotaj mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hür Jet’imizin 2021’de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz" dedi.

İzmir 2. Ana Jet Üssü’nde pilotaj mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, pilotlar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü çok daha disiplinli, motivasyonu kendine inancı çok daha yüksek bir TSK var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı yanında komutanlarımızın kararlılığının büyük payı bulunmaktadır. Yeni dönemde de yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine olan inancımı burada da yinelemek istiyorum. Son yıllarda yaşadığımız her olay bize ülkemizin daha da güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini bize göstermiştir. Güçlü ordunun tesisinde milli savunma sanayiinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hava sahası hakimiyetinin ve havacılığın muharebe meydanlarında ne kadar önemli olduğunu son yıllarda operasyonlarda bir kez daha gördük. Bu sahada bizleri sevindiren en önemli unsur yerli ve milli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır. Yerli İHA ve SİHA’larımızla, bunun yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühimmatlar ve pilotlarımızın müthiş becerileriyle bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı. Pilotlarımızı biraz bekletmiş olsa da yerli eğitim uçağımız HÜRKUŞ ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerinin başlayacağı, aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bundan bir yıl sonra katılacağı, Hür Jet’imizin ise 2021’de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz" diye konuştu.