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Hurda yüklü kamyonet alev topuna döndü

İzmir’in Torbalı ilçesinde seyir halinde ilerleyen hurda toplayan bir kamyonet, bir anda alev topuna dönerek cayır cayır yandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halinde ilerleyen hurda toplayan bir kamyonet, bir anda alev topuna dönerek cayır cayır yandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir-Aydın yolu Yazıbaşı mevkisinde seyir halinde ilerleyen hurda yüklü bir kamyonet, aniden alev aldı. Alevler bir anda kamyonetin tamamını sardı. Durumu fark eden şoför, hemen aracını sağa çekti ve canını zor kurtardı ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye aracı, hemen alev topuna dönen kamyonete müdahale etti. İtfaiye, güçlükle yanan kamyonetteki yangını kontrol altına aldı.


Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

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