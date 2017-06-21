Hurdalık alanda çıkan yangın otomobili kül etti

Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde 2’nci Sanayi Sitesi 300 Sokak üzerinde bulunan hurdalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hurdalık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi çabalarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, otomobili yanmaktan kurtaramadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürülürken, Osman Atalay’a ait olduğu öğrenilen 45 HC 9905 plakalı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacakları incelemenin ardından netlik kazanacak.