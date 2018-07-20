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20 Temmuz 2018 16:29

Hurdalık alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangının, makilik alana sıçramaması için ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Hurdalık alanda yangın

20 Temmuz 2018 16:29


Edinilen bilgiye göre, Aliağa Yeni Sanayi Sitesinin yanında bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler gelene kadar kendi çabalarıyla yangına iş makinesiyle müdahale eden hurdalık arazinin sahibi de bir anda alevler arasında kaldı. Kendisini alevlerden kurtarmayı başaran arazi sahibinin yanı sıra iş makinesinde de maddi hasar meydana geldi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.




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