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04 Ağustos 2018 04:15

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı: 1 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı: 1 yaralı

04 Ağustos 2018 04:15

Kaza sonucu, otomobilinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.



Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Çeşme - Aydın Otoyolu Gaziemir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç. 35 AG 1726 plakalı otomobili ile Balçova yönünden Buca istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, 110 itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden 110 AKS ekipleri, yaptıkları müdahale ile hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ahmet Ç.’yi bulunduğu yerden çıkarttı. Kontrollü bir şekilde ambulansa alınan Ahmet Ç. 112 sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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