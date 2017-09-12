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12 Eylül 2017 15:51

Hüsnü Şenlendirici Kınık Hasat Festivali’nde

İzmir’in Kınık ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Hasat Festivalinin 2.

Hüsnü Şenlendirici Kınık Hasat Festivali’nde

12 Eylül 2017 15:51

gününde sahne alan dünyaca ünlü klarnet virtüözü Bergamalı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Şenlendirici klarnetiyle seyircileri hem hüzünlendirdi hem de coşturdu.


İki yıldır Kınık’ta klarnet kampı yaptıklarını hatırlatan Hüsnü Şenlendirici, "Dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden misafirlerimiz geliyor. Bu festivalin ilk tohumları Belediye Başkanımızın kampı ziyareti sırasında yaptığımız sohbet sırasında atıldı. sağ olsun başkanımız bunu bu sene hayata geçirdi. Kınık’a bu festival yakışır, güzelliği baksanıza bu işler buradan görüldüğü gibi basit değil. İşleri güzelce başlatıp bitirmek kolay değil. Her şey çok güzel inşallah başladığı gibi güzel biter tebrik ediyorum ilk festivalinizi hemşerilerim” dedi.


Hüsnü Şenlendirici kendisine sahnede çiçek takdim eden minik hayranı ile sohbet etti. Hüsnü Şenlendirici konseri sırasında Kerimoğlu zeybeği oynayan efe kıyafetli kişinin başını açmasıyla bayan olduğu ortaya çıkınca “Ya bizim kadınlarımızda efedir” diyerek oyunu oynayan Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Öğrencisi Berra Sert’i sahneye çağırıp kendisiyle sohbet edip kutladı.


Konser sonunda sahneye çıkan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de şunları söyledi:


"Çok kıymetli hemşerilerimiz bizleri kırmayıp bu akşam sanatını icra eden hemşerimiz kendisi her ne kadar kendisini mahalli sanatçı olarak lanse etse de aslında bu onun mütevazı kişiliğindendir. Uluslararası sanatçı Hüsnü kardeşimize kuvvetli bir alkış istiyorum. Kendisi iki yıldır Kınık’ta klarnet kampı düzenleyerek Kınık’ı Türkiye ve Uluslararası olarak tanıtmak için katkı koyduğu için kendilerine teşekkür ediyorum.”




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