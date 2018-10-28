Hüsnü Şenlendirici'nin tavsiyesini tuttu, klarnet virtüözü haline geldi

İzmir'de yıllardır çiğ köftecilik yapan Rahmi Atay, hiç beklemediği anda kapısından müşteri olarak giren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin “Klarnet çal, güzel enstrümandır” tavsiyesiyle klarnete merak salarak bir yandan çiğ köfte yoğuruyor, bir yandan da klarnet çalıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yıllardır çiğ köftecilik yapan Rahmi Atay'ın (50) hayatı, ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin hiç beklemediği bir anda dükkanın kapısından girmesi ile değişti. Ünlü klarnetçiyi karşısında görünce çok şaşıran Atay, hemen çiğ köftelerini hazırlayarak ikram etti. Çiğ köfteleri yedikten sonra klarnet çalma tavsiyesi almasıyla klarnet ile tanışan Atay, artık müşterilerine hem çiğ köfte hem de klarnet ziyafeti yaşatıyor.

Çocukluğundan beri müziğe ilgisi olduğunu belirten Rahmi Atay, “Çocukluğumuzdan beri düğünlerde şarkı söyleyerek büyüdük. Mahallemizde saz grupları olurdu, çocukken oralarda gidip şarkı söylerdik. Sonra bir gün kader bizi çiğ köfteciliğe itti. Dükkanımızı açarak bu işi yapmaya başladık. 10 yıldır burada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bir gün dükkanımıza tesadüfen Hüsnü Şenlendirici beyefendi geldi ve çok şaşırdım. Onun gelmesiyle klarnet sevdamız arttı ve o günden bugüne öyle devam ediyoruz. Geldiğinde ona çiğ köfte ikram ettik. Bize klarneti anlattı, klarnet çalmamı tavsiye etti. Biz de onun tavsiyesiyle gidiyoruz, bakalım nereye kadar gideceğiz bilmiyorum” dedi.

“Sadece klarnet dinlemek için gelenler var”

Klarnete başka bir sevda duyduğunu belirten Atay, “Bu işi profesyonel olarak yapmak isterdim ama bu açlığımı burada müşterilerimize çalarak gideriyorum. Onlara çiğ köfte ikram ettikten sonra müzik ziyafeti veriyorum. Klarneti elime alıp çalıyorum, hoşlarına gidiyor. Bazen onları duygulandırıyorum, onlarla birlikte ben de duygulanıyorum çünkü klarnet çok değişik bir enstrüman. Sadece bize klarnet dinlemek için gelen müşterilerimiz de var. Diyorlar ki ‘Biz sizi profesyonel olarak görmek istiyoruz.' Ama dükkanım olduğu için bu işten de sıyrılamıyoruz. Hem dükkanımız hem klarnet ikisi nasıl yapacağız bilmiyorum” diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan ve yaklaşık 4 saat boyunca çiğ köfte yoğuran Atay, tüm yorgunluğunu çiğ köfteleri yoğurduktan sonra eline alıp çaldığı klarnet ile attığını ifade etti.

“Hem çiğ köftemizi yiyoruz hem klarnet dinliyoruz”

Yıllardır dükkanın müdavimlerinden olan Uğur Öğtem ise hem çiğ köfte yiyip hem klarnet dinleme şansı bulduklarını belirterek, “Daha önce İzmir'de çalışıyordum, o zaman sık sık buraya uğrardım. O zamandan beri müptelasıyız, geliyoruz klarnet dinliyoruz. Müzik dinletisi yapıyor, sağ olsun aynı zamanda çiğ köftemizi yiyoruz. Şimdi Manisa'da bir dükkan açtık. Gelip giderken bizim elemanları da alıştırdık. Sürekli buradan alıp alıp gidiyorum. Başka çiğ köfte yemiyoruz” ifadelerini kullandı.