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19 Ağustos 2018 09:32

Huzurevinde bayram sevinci

Bayram sevincini İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte kutlayan huzurevi sakinleri, Sosyal Yaşam Kampüsü’nde her geçen gün gençleştiklerini söyledi.

Huzurevinde bayram sevinci

19 Ağustos 2018 09:32

Büyükşehir Genel Sekreteri Gökçe, "Bizim en büyük mutluluğumuz, sizin bu kampüste huzurlu ve neşeli yaşadığınızı görmek" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’da kurduğu Türkiye’nin ilk Sosyal Yaşam Kampüsü’nde Kurban Bayramı, Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle ve huzurevi sakinleriyle birlikte kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, her bayram olduğu gibi bu bayramda da huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayarak yaşlılarla bol bol sohbet etti. Gökçe “Bizim en büyük mutluluğumuz, sizin bu kampüste huzurlu ve neşeli yaşadığınızı görmek. Gözlerinizdeki pırıltılı bakışlar, bizim en büyük enerji kaynağımız. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve barış içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. Genel Sekreter, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin ile birlikte personelle de tek tek bayramlaştı.



"İyi ki varsınız"


Yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Huzurevi sakinlerinden 98 yaşındaki Mükerrem İçören, “Sosyal Yaşam Kampüsü beni hayata bağlıyor. Burada her geçen gün gençleşiyorum. Ben böyle ilgiyi hayatımda görmedim. İyi ki varsınız” dedi. Bir yıldır Sosyal Yaşam Kampüsü’nde konaklayan 73 yaşındaki Emine Deniz ise duygularını, “Hayatımızın en güzel günlerini Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yaşıyoruz. Emekli hemşireyim. Burası harika bir yer. Allah razı olsun" cümleleriyle özetledi.




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